Sci di fondo, 30 km skiathlon maschile oggi in tv: orario e diretta streaming Olimpiadi Pechino 2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv della 30 km skiathlon maschile di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Sull’anello di Zhangjiakou è il momento di scendere in pista anche per gli uomini dello sci di fondo, che esordiranno questa mattina alle ore 8 italiane. Occhi puntati sull’azzurro Francesco De Fabiani, in gara insieme a Paolo Ventura e Giandomenico Salvadori. SEGUI IL LIVE IL CALENDARIO COMPLETO IL REGOLAMENTO La diretta tv – La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali di Eurosport, Discovery+ e in chiaro su Rai Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv della 30 kmdi sci dialleinvernali di. Sull’anello di Zhangjiakou è il momento di scendere in pista anche per gli uomini dello sci di, che esordiranno questa mattina alle ore 8 italiane. Occhi puntati sull’azzurro Francesco De Fabiani, in gara insieme a Paolo Ventura e Giandomenico Salvadori. SEGUI IL LIVE IL CALENDARIO COMPLETO IL REGOLAMENTO Latv – La gara sarà trasmessa insui canali di Eurosport, Discovery+ e in chiaro su Rai Sport. SportFace.

Advertising

infoitsport : LIVE Sci di fondo, Skiathlon Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gara incerta, Francesco De Fabiani per stupire - dialmformars : Se rimango sveglia e poi però la r@i decide di mandare, non so, lo sci di fondo al posto del team event del pattina… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Giochi di memoria - Manuela Di Centa, oro a Lillehammer 1994 nella 15 km tl di sci di fondo - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Granfondo - La 45ª edizione della Dobbiaco-Cortina è di Francesco Ferrari. Nicole Donzallaz vince la femminile. https://t.… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gara incerta Francesco De Fabiani per stupire - #fondo… -