Sanremo, Mahmood e Blanco vincono l'edizione 72. La classifica finale (Di domenica 6 febbraio 2022) Sanremo, 6 febbraio 2022 - Mahmood & Blanco vincono l'edizione numero 72 del festival di Sanremo . Una gara emozionante. Intorno alle 1.15 è arrivata la classifica completa dal 25esimo al 4 posto. Il ... Leggi su lanazione (Di domenica 6 febbraio 2022), 6 febbraio 2022 -l'numero 72 del festival di. Una gara emozionante. Intorno alle 1.15 è arrivata lacompleta dal 25esimo al 4 posto. Il ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Anche quest'anno a dominare il Festival di Sanremo sono i giovani. L’Italia è vostra, ragazzi! Grandissimi Mahmoo… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - mikasounds : ?????????? Congratulazioni per la vittoria a Sanremo a #Blanco e @mahmood_music !! Sono felice che sia la vostra canzone… - httphellb00 : RT @05Frenk: Zitti e buoni. Brividi Maneskin. Mahmood & Blanco 2021… - akissbeforealie : RT @rtl1025: ?? @Mahmood_Music: 'Andare a Sanremo con #Blanco è stata una esperienza nuova, a me ha insegnato tanto. Ho imparato tanto lavor… -