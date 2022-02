Sanremo 2022 | Venuti promuove Blanco e Mahmood | “La loro canzone ha degli elementi di novità”

(Di domenica 6 febbraio 2022) foto di Monica Silva– “Ladihadinon tanto nella struttura armonica, che è quella di una classica ballata pop, quanto nelle melodie destrutturate che i due inseriscono man mano. La melodia virtuosistica dinon viene mai ripresa da, che fa la sua, col suo stile. Questo crea un continuo effetto sorpresa, mentre la base musicale ha il compito di rendere tutto rassicurante. Nello special, o middle eight che dir si voglia, i due, ognuno col suo stile, si liberano in un free style per poi rientrare nei ranghi del ritornello. L’evolversi sempre diverso delle melodie crea una tensione nell’ascoltatore e un bell’effetto. Il carisma dei due fa il ...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - GlendaGamarra : RT @SanremoRai: Ci vediamo all'Eurovision ?? ???? La serata finale di #Sanremo2022 è online: - p3ns4tr1c3 : RT @loueeh_oioi: Marco Mengoni canta 'l'essenziale' a Sanremo #Sanremo2022 #sanremo22 2013… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Il commento di Ernesto Assante alla quinta serata del Festival di...... die, mi auguro, anche di altri progetti perché la Rai è casa mia', conclude Amadeus. Edizione straordinaria anche dal punto di vista pubblicitario: la raccoltaha raccolto 42 milioni ...Highsnob, perché canta con i guanti a Sanremo 2022?/ "Imposti da Rai: tatuaggio.". “ABBI CURA DI TE”, TESTO COMPLETO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI HIGHSNOB E HU A SANREMO 2022. Il testo “Abbi cura di ...Poi Amadeus ha precisato: “Fare Sanremo per me è un lavoro molto lungo, ma vale per tutte le cose che faccio. C‘è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria”.