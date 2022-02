Sanremo 2022 | Amadeus | “I miei Festival | dal Rumore ai Brividi”

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il mio primoha fatto ‘’, il secondo ha lasciato tutti ‘Zitti e buoni’, il terzo è stato da ‘’…”.gioca sui titoli dei brani vincitori delle sue edizioni del, nella conferenza stampa finale di. “Oggi è una giornata speciale che voglio ricordarmi per sempre: un dato di ascolto incredibile, che rimarrà”, non nasconde la sua soddisfazione per questa terza edizione da conduttore e da direttore artistico. “Il ‘triplete’ è un evento importante, per usare un termine caro a noi interisti: l’unica cosa che è andata male è stato il derby”, scherza a proposito della partita persa ieri sera dall’Inter con il Milan. “Abbiamo voluto dare priorità al pubblico e soprattutto ai giovani rispetto alle altre fasce d’età ...

Il brand Swarovski, che ha firmato anche diversi orecchini di cristalli indossati da Mahmood a, ha creato anche le biciclette.Riposte nell'armadio le pailettes e i costumi con cui interpretava le dive iconiche degli anni passati per questoil cantante ha dato spazio all'essenzialità, ma non solo. Petto e piedi ...Questa partecipazione permette a Gianni Morandi di entrare anche in un’altra lista, quella degli artisti che Sanremo lo hanno vissuti sia come cantanti in gara che come conduttori, una lista che ad ...Amadeus Sanremo 2023, è possibile. La 72esima edizione del Festival si è conclusa da appena qualche ora che è già partito il tam tam sul conduttore del prossimo anno. A dare il via alla caccia al nome ...