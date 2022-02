Piccolo corpo, recensione: un dramma ancestrale ed evocativo sull’elaborazione del lutto (Di domenica 6 febbraio 2022) La nostra recensione di Piccolo corpo di Laura Samani, un evocativo dramma sul dolore di una madre che ha perso la figlia, immerso in un atmosfera ancestrale, presentato alla Semaine de la Critique di Cannes 2021 Secondo l’arcaica tradizione cristiana, l’anima di chi fosse morto senza aver ricevuto il battesimo sarebbe finita nel Limbo, un non luogo indefinito e sfuggente. Piccolo corpo, il nuovo film di Laura Samani, presentato alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes 2021, sembra cogliere l’essenza di questo limbo e trasporla in immagini dalla visività poetica. Totalmente radicato nella concretezza del mondo che sta raccontando, ma accarezzato da un afflato spirituale che trascende i limiti della contingenza cinematografica, il film è ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 6 febbraio 2022) La nostradidi Laura Samani, unsul dolore di una madre che ha perso la figlia, immerso in un atmosfera, presentato alla Semaine de la Critique di Cannes 2021 Secondo l’arcaica tradizione cristiana, l’anima di chi fosse morto senza aver ricevuto il battesimo sarebbe finita nel Limbo, un non luogo indefinito e sfuggente., il nuovo film di Laura Samani, presentato alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes 2021, sembra cogliere l’essenza di questo limbo e trasporla in immagini dalla visività poetica. Totalmente radicato nella concretezza del mondo che sta raccontando, ma accarezzato da un afflato spirituale che trascende i limiti della contingenza cinematografica, il film è ...

Advertising

paolinhofer : @lucapagni Infatti la palla la prende Giroud e poi c'è un contrasto di corpo tra uno più piccolo e uno più grande,non vedo nessun fallo - guadaraffa : - actufilm : Piccolo corpo Film --> - sulsitodisimone : RT @RSInews: Il piccolo Rayan è morto - Marocco: il corpo del bimbo rimasto prigioniero per 100 ore in un pozzo è stato estratto sabato ser… - AntonioCivile : RT @RSInews: Il piccolo Rayan è morto - Marocco: il corpo del bimbo rimasto prigioniero per 100 ore in un pozzo è stato estratto sabato ser… -