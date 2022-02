Pechino 2022 | Goggia parte per la Cina

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il recupero sembrava impossibile, ma Sofiace l’ha fatta: partirà per la, dove si stanno tenendo le Olimpiadi di. Ad annunciarlo è stessa campionessa azzurra, con un video pubblicato su Instagram che la ritrae mentre sale sul volo Air China verso la capitale cinese. “Andiamo…Dove andiamo? In, alle Olimpiadi!”, dice in un altro video. Recupero lampo, quello della, che appena due settimane fa, nel Super-G di Cortina, era caduta riportando la lesione del legamento del ginocchio sinistro, con infrazione della testa del perone, e ora è pronta per difendere il titolo olimpico di Pyeongchang 2018 nella discesa libera del prossimo 15 febbraio. SportFace.