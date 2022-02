Napoli, ci pensa l'uomo mascherato. Per il Venezia ora la classifica si fa brutta (Di domenica 6 febbraio 2022) Nella gara della 24ª giornata di Serie A, il Napoli vince per 2 - 0 a Venezia. In gol Osimhen e Petagna. Il commento dell'inviato della Gazzetta al "Penzo", Fabio Bianchi Leggi su video.gazzetta (Di domenica 6 febbraio 2022) Nella gara della 24ª giornata di Serie A, ilvince per 2 - 0 a. In gol Osimhen e Petagna. Il commento dell'inviato della Gazzetta al "Penzo", Fabio Bianchi

Advertising

GianlucaLomasto : @Andrea842631710 @manu67915486 Pensa ieri sentivo dire gente e ma il Milan ha vinto è finita per il Napoli già è ta… - Castrese7 : RT @napolista: Venezia-Napoli 0-2: Osimhen vola in cielo, dopo Giroud anche lui riscrive il libro del campionato Napoli solido ma velleita… - NapoliFansUK : RT @napolista: Venezia-Napoli 0-2: Osimhen vola in cielo, dopo Giroud anche lui riscrive il libro del campionato Napoli solido ma velleita… - maxgallico : RT @napolista: Venezia-Napoli 0-2: Osimhen vola in cielo, dopo Giroud anche lui riscrive il libro del campionato Napoli solido ma velleita… - veniovanni : RT @napolista: Venezia-Napoli 0-2: Osimhen vola in cielo, dopo Giroud anche lui riscrive il libro del campionato Napoli solido ma velleita… -