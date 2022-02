MotoGP | test Sepang 2022 Bastianini | “Bello tornare in moto | siamo veloci”

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, test di Sepang: Ducati e KTM, abbassatore a confronto. Le FOTO dalla Malesia #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - SkySportMotoGP : Quartararo: 'Nei test di Sepang mi aspettavo di più dalla nuova Yamaha'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - SkySportMotoGP : Bastianini 1° nei test di Sepang: 'Ducati 2021, stabilità impressionante'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #TestSepang #TestMotoGPSepang #SepangTest #2022Loading 'Diggia' chiude in progressione la due gior… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #TestSepang #TestMotoGPSepang #SepangTest #2022Loading 'Diggia' chiude in progressione la due g… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP test

All'insegna di Enea Bastianini (Gresini Racing) la seconda giornata diUfficiali in Malesia sulla pista di Sepang. L'italiano è diventato il pilotapiù veloce di sempre sul Sepang International Circuit fermando il tempo a 1'58"...Guarda ancheSepang: Yamaha & Co lavorano sull'aerodinamica Mir: "A Mandalika il lavoro sarà doppio" I prossimisaranno a Mandalika, in Indonesia , dove i piloti della...Con otto moto schierate in pista la Ducati gioca il tutto per tutto. Per vincere quel titolo che gli manca dal 2007 (con Casey Stoner), a Bologna puntano sulla quantità, oltre che sulla qualità.La seconda giornata di test MotoGP 2022, sul tracciato malese di Sepang, ha visto due protagonisti: la pioggia ed Enea Bastianini. La prima, dopo aver iniziato a scendere copiosamente nel primo ...