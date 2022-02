Mertens allenatore in seconda, le parole di Dries a Osimhen (Di domenica 6 febbraio 2022) Dries Mertens incoraggia Osimhen, il belga entrato nel secondo tempo ha fatto l’allenatore in panchina e in campo. Dries Mertens è sempre più il leader di questo Napoli. Gli azzurri hanno ritrovato Osimhen nell’attesa che rientrino anche koulibaly e Anguissa. Con la rosa al completo il Napoli potrà giocarsi tutte le sue carte in questo rush finale di stagione. Contro il Venezia, Mertens è partito dalla panchina, il belga per nulla contrariato dalle scelte di Spalletti è apparso come sempre sereno e sorridente. Durante la gara Mertens ha assunto involontariamente il ruolo di allenatore in seconda, dispensando consigli ai compagni in campo. Plateali sono stati consigli a Osimhen, dalla ... Leggi su napolipiu (Di domenica 6 febbraio 2022)incoraggia, il belga entrato nel secondo tempo ha fatto l’in panchina e in campo.è sempre più il leader di questo Napoli. Gli azzurri hanno ritrovatonell’attesa che rientrino anche koulibaly e Anguissa. Con la rosa al completo il Napoli potrà giocarsi tutte le sue carte in questo rush finale di stagione. Contro il Venezia,è partito dalla panchina, il belga per nulla contrariato dalle scelte di Spalletti è apparso come sempre sereno e sorridente. Durante la garaha assunto involontariamente il ruolo diin, dispensando consigli ai compagni in campo. Plateali sono stati consigli a, dalla ...

