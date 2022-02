Mahmood e Blanco a Sanremo 2022 | vincono con la canzone «Brividi» | storia della loro collaborazione

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ventinove anni il primo 18 il secondo, hanno conquistato tutti con laballad contemporanea, in grado di includere tutte le sfaccettature dell’amore

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood Blanco

a canta Gino Paoli e il Cielo in una stanza dipinta oltre 60 anni fa. L'anno scorso Sanremo aveva travolto l'Italia con giovani nati e cresciuti in rete, che pochi concerti avevano ...Una vera e propria ondata di amore per Mahmood e Blanco, trionfatori di questa edizione ancor prima della vittoria vera e propria: la loro "Brividi" , con cui hanno conquistato il 72esimo Festival ...Mahmood & Blanco vincono il Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi. Al secondo posto si è classificata Elisa, con O forse sei tu; al terzo Gianni Morandi con Apri tutte le porte.