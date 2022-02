Lo Studio Pfizer per verificare sicurezza, tollerabilità, immunogenicità e efficacia terminerà a maggio del 2023 (Di domenica 6 febbraio 2022) Studio per descrivere la sicurezza, la tollerabilità, l’immunogenicità e l’efficacia dei candidati al vaccino RNA contro COVID-19 in individui sani E’ curioso che l’ 11 marzo 2020 l’OMS abbia dichiarato la pandemia e un mese dopo c’era già un vaccino pronto Prima data di invio ICMJE 27 aprile 2020 Data di prima pubblicazione ICMJE 30 aprile 2020… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 6 febbraio 2022)per descrivere la, la, l’e l’dei candidati al vaccino RNA contro COVID-19 in individui sani E’ curioso che l’ 11 marzo 2020 l’OMS abbia dichiarato la pandemia e un mese dopo c’era già un vaccino pronto Prima data di invio ICMJE 27 aprile 2020 Data di prima pubblicazione ICMJE 30 aprile 2020… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Florian98168458 : #Pfizer Studio per descrivere sicurezza/tollerabilità, l’immunogenicità/ l’efficacia dei candidati al vax RNA cont… - rdyanyy : RT @dameblonde: @Nayke27062161 @Stef77359537 Se non schiatti prima per cardiovascolari,non slatentizzi autoimmunità e/o tumori fulminanti,… - dameblonde : @Nayke27062161 @Stef77359537 Se non schiatti prima per cardiovascolari,non slatentizzi autoimmunità e/o tumori ful… - velaperleperson : 5.Burioni:“Potersi vaccinare il 7 gennaio 2021 con un vaccino sicuro ed efficace contro un virus isolato il 10 genn… - PattiGiuliani : RT @byoblu: La multinazionale americana finanzia uno studio per monitorare gli #effettiavversi del #vaccino contro il Covid nel lungo perio… -