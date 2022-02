LIVE Speed skating | 5000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Patrick Roest ancora primo con il record olimpico!

Advertising

zazoomblog : LIVE Speed skating 5000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si parte! Si inizia con Kramer contro Thorup - #Speed… - zazoomblog : LIVE Speed skating 5000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sven Kramer ancora in vetta Felix Rijhnen si mette al seco… - zazoomblog : LIVE Speed skating 5000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sven Kramer ancora in vetta Felix Rijhnen si mette al seco… - sportface2016 : ?? #Live #SpeedSkating #Pattinaggiovelocità - 5000m uomini Tutto pronto al National Speed Skating Oval per la fina… - OA_Sport : LIVE #Speedskating , 5000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si parte alle 9.30, Davide #Ghiotto sogna la medaglia… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Speed

OA Sport

... inizia il percorso di avvicinamento verso la gara dei 5000 metri! La medaglia d'argento di Francesca Lollobrigida Buongiorno e bentrovati alla DIRETTAdella seconda giornata di gare dello......24, SLITTINO: prova 2 doppio - Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner ore 09:30,SKATING: 5000 ... con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere,e on demand, oltre che di ...Il programma dello speed skating, infatti, prevedere i 1500 metri donne e ... Vi sarà la copertura in CHIARO su RaiPlay. DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutto quello che c’è ...In between those runs, the downhill will be held at noon on the speed slope about a half-mile away ... its journalist being manhandled by a games security official during a live report. NOS, which ...