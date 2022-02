Juventus Verona 1-0 LIVE | squadre a riposo | decide Vlahovic

(Di domenica 6 febbraio 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È inziata la sfida dell’Allianz Stadium. 3? Juve imprecisa – Un po’ di frenesia e imprecisione nella, che ha sbagliato alcuni semplici appoggi nel mezzo. 5? Giro palla– È la squadra di Tudor a far girare il pallone in questa prima frase. 7?pericoloso – Dopo sette minuti arriva la prima conclusione verso la porta di ...

Advertising

GoalItalia : Il Verona perde sia Faraoni che Caprari per infortunio: niente Juventus ? #JuveVerona - JuventusTV : Torna il campionato e noi torniamo LIVE con il pre partita ?? Avviciniamoci insieme a #JuveVerona! ?? Ospite la leg… - forumJuventus : Formazioni #JuveVerona ore 20,45.GdS: 'Allegri verso il 4-3-3 con il tridente d'attacco Dybala, Vlahovic e Morata.… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS-VERONA 1-0 - Si riprende dal vantaggio firmato Vlahovic - Ilarioforjuve : @74simo74 @juventusfc Il vantaggio che potremo avere nel secondo tempo è che il Verona non può tenere quei ritmi. P… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Verona

Commenta per primo, in scena alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, è il posticipo che chiude l a 24esima giornata di Serie A : Calciomercato . com vi offre la moviola della gara, con l'analisi ...Al serbo sono bastati poco più di 10 minuti per realizzare il suo primo gol in bianconero, dopo il trasferimento avvenuto proprio negli ultimi giorni di mercato. Perfettamente imbeccato da Dybala, ...All'Allianz Stadium termina il primo tempo della sfida tra Juventus ed Hellas Verona, con la squadra di Allegri avanti 1-0. A sbloccare il match ci pensa il nuovo centravanti bianconero Vlahovic su ...Sport - Al serbo sono bastati poco più di 10 minuti per realizzare il suo primo gol in bianconero, dopo il trasferimento avvenuto proprio negli ultimi giorni di mercato. Perfettamente imbeccato da ...