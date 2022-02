Juve, quanto tempo! Non succedeva da quasi 11 anni (Di lunedì 7 febbraio 2022) Secondo il portale Opta, era dall’11 Settembre 2011, nella gara casalinga contro il Parma terminata 4-0 per i bianconeri, che la Juventus non portava a rete, all’esordio, due nuovi giocatori nello stesso match. Vlahovic Juventus Zakariaquasi undici fa, era toccato a Vidal e Lichtsteiner, arrivati rispettivamente dal Bayer Leverkusen e dalla Lazio. Questa sera è toccato a Vlahovic e Zakaria. Nel 2011 fu l’inizio del nuovo ciclo Juventino, iniziato da Antonio Conte e durato nove anni. Che sia lo stesso anche ora?Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Secondo il portale Opta, era dall’11 Settembre 2011, nella gara casalinga contro il Parma terminata 4-0 per i bianconeri, che lantus non portava a rete, all’esordio, due nuovi giocatori nello stesso match. Vlahovicntus Zakariaundici fa, era toccato a Vidal e Lichtsteiner, arrivati rispettivamente dal Bayer Leverkusen e dalla Lazio. Questa sera è toccato a Vlahovic e Zakaria. Nel 2011 fu l’inizio del nuovo ciclontino, iniziato da Antonio Conte e durato nove. Che sia lo stesso anche ora?Francesco Scanu

Advertising

romeoagresti : Ramsey out nelle ultime ore di mercato vale automaticamente il prezzo del biglietto. E chi se ne frega di quanto co… - TMit_news : La rosa della Juve è costata quanto quelle di Inter e Milan messe insieme - giusyoni : Quanto gasa vedere e sentire @andreabarzagli2 su #Dazn che parla della Juve! ?? #JuveVerona - BushLancer : Salah doveva battere per primo Che brutto perdere senza avere la possibilità di calciare il rigore Sono felice m… - NeroAzzurro20 : @GabrieleMastan1 che botta abbiamo preso ieri? abbiamo approcciato e giocato meglio del Milan per 75’…perso per e… -