Incendi e traffico di rifiuti | reati e sanzioni da record Ecco tutte le operazioni dei Carabinieri forestali nel 2021

(Di domenica 6 febbraio 2022) ANCONA - È stato un anno intenso per idelle Marche che nelhanno accertato 593 illeciti penali, con la denuncia di 496 persone: in ambito di attività sanzionatoria ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incendi traffico

corriereadriatico.it

ANCONA - È stato un anno intenso per i Carabinieri forestali delle Marche che nel 2021 hanno accertato 593 illeciti penali, con la denuncia di 496 persone: in ambito di attività sanzionatoria ...I carabinieri forestaliboschivi,illecito di rifiuti, maltrattamenti di animali: un totale di 593 reati scoperti con 496 persone denunciate. E', in estrema sintesi, il bilancio dell'attività del Comando ...Nell’arco dell’anno si sono verificati 84 incendi boschivi (il triplo rispetto al 2020 ... falso in atto pubblico, traffico illecito di animali da compagnia, abusivo esercizio della professione ...con la lotta all’inquinamento e agli incendi boschivi, fino alla protezione degli animali, siano essi selvatici o domestici: spesso grazie alle loro operazioni sono stati scoperti traffici di cuccioli ...