Advertising

sportli26181512 : Il Napoli ritrova super Osimhen: 2-0 a Venezia. L'Inter ora è a un punto: Il Napoli ritrova super Osimhen: 2-0 a Ve… - Goalist_it : ??| APPROFONDIMENTI Il #Napoli di Spalletti ritrova #Osimhen e #Insigne dal primo minuto, si affiderà alle loro gio… - helenio75 : @luca7goldenwing @barrymansixty1 Eh sì, Napoli che ritrova koulibaly credo. E a Napoli storicamente facciamo una fatica boia. - ParliamoDiNews : Venezia-Napoli, le probabili formazioni: un solo dubbio per Zanetti, Spalletti ritrova Insigne e Osimhen dal primo… - infoitsport : Venezia-Napoli, le probabili formazioni: Un solo dubbio per Zanetti, Spalletti ritrova Insigne e Osimhen dal primo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ritrova

...non bene ma benissimo e si lascia anche andare ad una spinta continua e fastidiosa per la difesa del. L'entrataccia nel finale da Mertens lo fa espellere giustamente Ceccaroni 6 :il ...Attiva ora: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 6 febbraio - 17:05Il Napoli c'è ed è pronto a minacciare l'Inter: vince a Venezia con gol del ritrovato Osimhen e raddoppio di Petagna e raggiunge il Milan a meno 1 dalla capolista. Partita non semplice, con una buona ...Il Napoli vede il primato ... Il cross dell'ala è stato trasformato in gol con uno stacco imperioso del ritrovato attaccante nigeriano. Al centesimo minuto di un recupero infinito il raddoppio ...