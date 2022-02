Gianmaria Antinolfi, chi è il padre misterioso: “Ho un rapporto conflittuale” (Di domenica 6 febbraio 2022) Un vero e proprio segreto da svelare l’identità del padre di Gianmaria Antinolfi. Conosciamo dettagli dell’uomo esclusivamente tramite i racconti del figlio. Nella sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello, Gianmaria ha parlato a più riprese di suo padre. Sappiamo che l’uomo l’ha abbandonato quando era ancora piccolo, tuttavia ha recuperato con lui un rapporto, che però ha vissuto delle fasi controverse. Gianmaria ha infatti rimproverato all’uomo il fatto di essere stato più un amico che un padre per lui, quando in realtà aveva bisogno di una figura più autoritaria al suo fianco. Parlando con Alfonso Signorini, Gianmaria ha descritto questo rapporto conflittuale che ha con suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Un vero e proprio segreto da svelare l’identità deldi. Conosciamo dettagli dell’uomo esclusivamente tramite i racconti del figlio. Nella sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello,ha parlato a più riprese di suo. Sappiamo che l’uomo l’ha abbandonato quando era ancora piccolo, tuttavia ha recuperato con lui un, che però ha vissuto delle fasi controverse.ha infatti rimproverato all’uomo il fatto di essere stato più un amico che unper lui, quando in realtà aveva bisogno di una figura più autoritaria al suo fianco. Parlando con Alfonso Signorini,ha descritto questoche ha con suo ...

