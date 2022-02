Festival di Sanremo, l’annuncio dello storico conduttore: “Ci sarà pure Fiorello” (Di domenica 6 febbraio 2022) Manca poco al Festival di Sanremo e lo storico conduttore fa un annuncio: ecco cosa ha detto, i dettagli della vicenda Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più importanti nella scena musicale e manca davvero poco al suo inizio in quanto la data di partenza è prevista il 1 Febbraio 2022 alle ore 20.30 su Rai 1. Dagli anni Cinquanta è uno degli eventi più importanti e più seguiti dal pubblico dove si sono susseguiti tantissimi successi divenuti nel tempo veri e propri cult della musica italiana fra cui possiamo citare Gianna di Rino Gaetano, Vattene Amore, Zingara di Iva Zanicchi a quelle più moderne come Fai rumore di Diodato, Andromeda di Elodie, Sincerità di Arisa e la vittoria dei Maneskin nell’ultima edizione 2021 con il brano Zitti e buoni. curiosità (foto ... Leggi su topicnews (Di domenica 6 febbraio 2022) Manca poco aldie lofa un annuncio: ecco cosa ha detto, i dettagli della vicenda Ildiè uno degli eventi più importanti nella scena musicale e manca davvero poco al suo inizio in quanto la data di partenza è prevista il 1 Febbraio 2022 alle ore 20.30 su Rai 1. Dagli anni Cinquanta è uno degli eventi più importanti e più seguiti dal pubblico dove si sono susseguiti tantissimi successi divenuti nel tempo veri e propri cult della musica italiana fra cui possiamo citare Gianna di Rino Gaetano, Vattene Amore, Zingara di Iva Zanicchi a quelle più moderne come Fai rumore di Diodato, Andromeda di Elodie, Sincerità di Arisa e la vittoria dei Maneskin nell’ultima edizione 2021 con il brano Zitti e buoni. curiosità (foto ...

