Elisabetta celebra privatamente il 70esimo del suo regno

Leggi su lopinionista

(Di domenica 6 febbraio 2022) LONDRA – La reginaII d’Inghilterrailanniversario del suo, iniziato con la morte del padre Giorgio VI il 6 febbraio del 1952. Lo riporta la Bbc. NelUnito molti hanno tributato il loro omaggio alla regina, a partire dal figlio Carlo, principe del Galles, che ha sottolineato gli “notevoli successi” ottenuti in 70 anni dalla sovrana, ed ha ringraziato la madre per la decisione, comunicata ieri da, che quando Carlo diventerà re, la moglie, Camilla, duchessa di Cornovaglia, divenga “regina consorte”, uno scenario che sinora – “a causa dell’incertezza nella opinione pubblica”, come spiega la Bbc – non era scontato. Il principe e la moglie sono “profondamente consapevoli dell’onore”, ha detto Carlo. L'articolo ...