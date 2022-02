Di Maio si dimette da comitato garanzia M5s e auspica confronto

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 6 febbraio 2022) Luigi Disidaldidel M5s e scrive al presidente Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo una lettera nella quale, a quanto si apprende da fonti M5s, si invita a untra le diverse anime per poter "rilanciare" davvero un nuovo corso del Movimento Cinquestelle. Nella lettera a Conte e Grillo Diribadisce la necessità di undentro il M5s senza fare "passi indietro". E' "fondamentale dialogare, confrontarsi, ascoltare tutte le voci. Tutte le anime, anche chi la pensa in maniera diversa, devono avere spazio e la possibilità di esprimere le proprie idee. E lo dico - sottolinea Di- perché anche io in passato ho commesso degli errori su questo aspetto, errori che devono farci crescere e maturare. ...