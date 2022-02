(Di domenica 6 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con le vaccinazioni abbiamo alzato una barriera contro le conseguenze più gravi del. Oggi vediamo che anche la variante Omicron sta scemando. Ledi contagi e ricoveri continuano a calare. Il virus però circola ancora. Bisognal'ora che entriamo in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la loro naturale destinazione: la cura delle patologie gravi e la prevenzione”. Così, in un'intervista a la Repubblica, il commissario per l'emergenzaFrancesco Paolo, spiegando che “una quarta vaccinazione come le precedenti non è prevista per il prossimo futuro. Ma il sistema delle somministrazioni ha dato buona prova di sè. Credo che si farà trovare pronto per ...

Advertising

repubblica : Covid, il generale Figliuolo a Repubblica: 'Il virus arretra, ora negli ospedali torni la normalita'. In Italia num… - Tele_Nicosia : Covid, Figliuolo “Curve calano ma tenere alta l’attenzione” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Figliuolo “Curve calano ma tenere alta l’attenzione” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, Figliuolo “Curve calano ma tenere alta l’attenzione” - - gilardisil : RT @k_arsenale: Figliuolo: 'Covid, torna la normalità'. E' finito Sanremo. @antonio_carano -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figliuolo

Francesco. Senza l'accelerazione sul booster ci sarebbero state ben altre conseguenze, anche sull'economia. Una quarta dose come le precedenti per ora non è prevista: se necessario in ...... si entra in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie gravi e la prevenzione': a dirlo è il commissario all'emergenza. ...Così, in un’intervista a la Repubblica, il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, spiegando che “una quarta vaccinazione come le precedenti non è prevista per il prossimo futuro.Lo spiega a Repubblica il commissario all'emergenza, il gen.Francesco Figliuolo. Senza l'accelerazione sul booster ci sarebbero state ben altre conseguenze, anche sull'economia. Una quarta dose come ...