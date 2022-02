Covid-19, ancora meno contagi e meno morti. Figliuolo: virus arretra, niente quarta dose (Di domenica 6 febbraio 2022) ancora in calo i contagi in Italia nelle ultime 24 ore e un tasso di positività sostanzialmente stabile. Scende anche nettamente il numero di morti e in discesa è pure il numero di ricoveri in area media mentre salgono le terapie intensive. E così con la curva delle infezioni che si conferma in flessione, si allentano le restrizioni, dalla quarantena al Green pass, verso un graduale ritorno alla normalità. Da domani entrano in vigore le nuove regole sulla Dad a scuola.In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus, i nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore sono 77.029 (ieri erano stati 93.157), i decessi sono 229 (ieri sono stati 375). Questi i dati del ministero della Salute. Con 686.544 tamponi molecolari e antigenici effettuati il ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 6 febbraio 2022)in calo iin Italia nelle ultime 24 ore e un tasso di positività sostanzialmente stabile. Scende anche nettamente il numero die in discesa è pure il numero di ricoveri in area media mentre salgono le terapie intensive. E così con la curva delle infezioni che si conferma in flessione, si allentano le restrizioni, dalla quarantena al Green pass, verso un graduale ritorno alla normalità. Da domani entrano in vigore le nuove regole sulla Dad a scuola.In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza corona, i nuovida-19 nelle ultime 24 ore sono 77.029 (ieri erano stati 93.157), i decessi sono 229 (ieri sono stati 375). Questi i dati del ministero della Salute. Con 686.544 tamponi molecolari e antigenici effettuati il ...

