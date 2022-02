Ceferin | «Nessuna Superlega nei prossimi dieci anni»

Leggi su calcioefinanza

(Di domenica 6 febbraio 2022) In una intervista rilasciata al Journal du dimanche, il presidente della UEFA Aleksanderha parlato della Champions League, sponsorizzando l’introduzione di una Final Four a partire dal 2025. Non solo, il dirigente sloveno è tornato anche a parlare die del mercato dei trasferimenti, a cominciare dal tentativo di lancio del tanto discusso L'articolo