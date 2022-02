Caso Zaniolo | la Bertolini dura | 'Nicolò va educato'

Advertising

1927roma1927 : @aleoricchio Questa shampista non saprebbe educare neanche gli eventuali figli, credo che non ne ha o avrà mai e ne… - Sciortimax : @tutticonvocati @MassimoCaputi - ASR192711 : RT @FlavioMTassotti: Cara @sportmediaset, quando volete prendere in giro l'@OfficialASRoma sul 'caso #Zaniolo', almeno facciamolo con crite… - Maui_74 : @giorgiodean @AIA_it @SerieA Nel caso nostro purtroppo è una somma di scivolare da soli e sgambetti… perché al nett… - cosimoromano5 : @EvaAProvenzano Prendiamo atto anche dell’uso non omogeneo del var. A Roma è stato annullato il gol di zaniolo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Zaniolo

Poi in quell'arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico l'atteggiamento di" , le parole dell'allenatore azzurro. Una frase che non è affatto passata inosservata sui ...Troppo il rosso diretto asì, ma in ogniavrebbe dovuto ricevere il secondo giallo. A far arrabbiare la società e i tifosi - vedi anche il duro comunicato dell'UTR che ha chiesto un ...Ma Zaniolo a Roma sta bene, i bianconeri si inserirebbero solo in caso di problemi tra il giocatore e i giallorossi nel rinnovo. Mercato ora per ora. La Juventus, per arrivare a Zaniolo, potrebbe ...La Juventus mette nel mirino Nicolò Zaniolo ed è pronta a a mettere sul piatto due contropartite per convincere la Roma: i dettagli dell’operazione Quanta amarezza in casa Roma dopo lo 0-0 contro il ...