Calciomercato Juventus: via tutti i giocatori a scadenza, ecco i sostituti (Di domenica 6 febbraio 2022) La Juventus, per la prossima stagione, ha in mente una vera e propria rivoluzione; via tutti i giocatori in scadenza il trenta giugno. Cinque giocatori con il contratto a scadenza il prossimo trenta giugno; la Juventus starebbe pensando ad un taglio netto, non rinnovando neanche un giocatore. ecco i possibili sostituti individuati dalla società bianconera. Getty ImagesIl mercato di gennaio è appena finito ma la Juventus sta già pensando alla sessione estiva; le operazioni da fare rischiano di essere molte considerando come la società bianconera stia seriamente pensando di non rinnovare nessun giocatore con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. Calciomercato ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 6 febbraio 2022) La, per la prossima stagione, ha in mente una vera e propria rivoluzione; viainil trenta giugno. Cinquecon il contratto ail prossimo trenta giugno; lastarebbe pensando ad un taglio netto, non rinnovando neanche un giocatore.i possibiliindividuati dalla società bianconera. Getty ImagesIl mercato di gennaio è appena finito ma lasta già pensando alla sessione estiva; le operazioni da fare rischiano di essere molte considerando come la società bianconera stia seriamente pensando di non rinnovare nessun giocatore con il contratto inil prossimo trenta giugno....

Advertising

GiovaAlbanese : #Morata alla #Juventus fino al termine della stagione - insieme a #Vlahovic e #Dybala - vale un altro colpo di… - DiMarzio : #Juventus, trattativa in corso con il @RangersFC: si cerca l'accordo per #Ramsey. Ma il @BurnleyOfficial resiste - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, CHIUSA LA TRATTATIVA PER DENIS ZAKARIA Lo svizzero atteso in Italia per le visite medi… - infoitsport : Calciomercato Roma, Zaniolo croce e delizia | La Juventus prepara l’assalto - CalcioOggi : Juventus-Verona, sorpresa Allegri nei convocati: è UFFICIALE - -