Bollettino San Pio: aumenta il numero dei ricoverati ma non ci sono decessi

Tempo di lettura: < 1 minuto

Benevento – In aumento il numero dei ricoverati al San Pio di Benevento. Dai 62 di ieri si passa ai 67 di oggi. Da segnalare, però, che ci sono quattro pazienti dimessi e non ci sono decessi.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

