Barcellona | Laporta e l’annuncio su Dembelé

(Di domenica 6 febbraio 2022) Nuovo importante annuncio sul futuro di Dembélé: la posizione delsull’obiettivo di mercato della Juve Il presidente del, ha voluto parlare ancora una volta di Ousmane. Le parole del patron come riportate da Fabrizio Romano in un Tweet: DICHIARAZIONI – «Se dobbiamo pagare Dembélé fino al 30 giugno, troviamo logico quello che dice Xavi sul suo utilizzo. Speriamo che Ousmane si comporti in modo professionale» L'articolo proviene da Calcio News 24.

