VIDEO Biathlon | staffetta mista Pechino 2022 | highlights e sintesi Johannes Boe fa trionfare la Norvegia in volata

Nonostante una gara pazza e condizionata dal forte vento, la Norvegia alla fine riesce a rispettare il pronostico della vigilia e conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista di Biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi di Zhangjiakou, il quartetto nordico composto da Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff (disastrosa al poligono con 3 giri di penalità percorsi complessivamente) ed i fratelli Tarjei e Johannes Boe ha preceduto di un'incollatura Francia e Russia, mentre la Svezia è rimasta ai piedi del podio al quarto posto. Decisivo l'ultimo giro della frazione conclusiva, in cui Johannes Boe ha fatto la differenza raggiungendo e poi sconfiggendo in volata due avversari di altissimo livello come Quentin Fillon Maillet.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Biathlon Olimpiadi, i gelidi pendii della regione di Zhangjiakou I pendi all'alba della regione di Zhangjiakou, dove si gareggia per sci di fondo, biathlon, libera e salti. Le prove per la discesa maschile sono state annullate perché il vento era troppo forte. Il termometro segnava ben meno 19.5 gradi, ma la temperatura percepita era di meno 28.

Pechino 2022: il diario olimpico - FormulaPassion.it Nel video si vede Sofia sulla neve, prima di mettere gli sci nuovamente ai piedi: 'Oggi sono tornata sugli sci ed è stato bellissimo. Quanto lavoro in queste due settimane, quante ferite da curare, ...

Pechino 2022: nella staffetta mista del biathlon Italia lontana dal podio Dopo due medaglie di bronzo nelle ultime due edizioni dei Giochi olimpici invernali l’Italia esce dal podio nella staffetta mista del biathlon. Eppure le cose erano iniziate bene, con Lisa Vittozzi e ...

