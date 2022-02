Tra pandemia e missioni estere. Il generale Figliuolo si fa in due. Il Commissario per l’emergenza Covid promosso da Guerini a capo del Comando operativo interforze (Di sabato 5 febbraio 2022) Il generale Francesco Paolo Figliuolo dal 19 gennaio è alla guida del Covi (Comando operativo di vertice interforze) di Roma una nomina strategica che consentirà al Commissario straordinario dell’emergenza pandemica di occuparsi oltre che della campagna vaccinale anche di tutte le missioni all’estero e della delicatissima crisi in Ucraina. Figliuolo, scelto dal premier Mario Draghi per sovrintendere all’andamento della campagna vaccinale, degli acquisti di farmaci, vaccini, banchi, mascherine e di tutto cio di cui necessitano le regioni per contrastare la pandemia, cumulerà dunque ad un impegno già di per sé gravoso, anche il nuovo incarico ottenuto su proposta del Ministro della Difesa Lorenzo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 5 febbraio 2022) IlFrancesco Paolodal 19 gennaio è alla guida del Covi (di vertice) di Roma una nomina strategica che consentirà alstraordinario delpandemica di occuparsi oltre che della campagna vaccinale anche di tutte leall’estero e della delicatissima crisi in Ucraina., scelto dal premier Mario Draghi per sovrintendere all’andamento della campagna vaccinale, degli acquisti di farmaci, vaccini, banchi, mascherine e di tutto cio di cui necessitano le regioni per contrastare la, cumulerà dunque ad un impegno già di per sé gravoso, anche il nuovo incarico ottenuto su proposta del Ministro della Difesa Lorenzo ...

Advertising

AlexBazzaro : Perché se l’incidenza della pandemia scende le misure demenziali sono addirittura aumentate? Tra Quirinale e San Re… - SaveChildrenIT : ?I bambini nati e cresciuti in #pandemia sono una “generazione sospesa” nel limbo del #covid. ??È emergenza salute… - FantuzziF : Uscita dalla pandemia, Italia tra gli ultimi: ma ora spunta un calendario. I prossimi passi - Cinzia033 : RT @SaveChildrenIT: ?I bambini nati e cresciuti in #pandemia sono una “generazione sospesa” nel limbo del #covid. ??È emergenza salute psic… - Carlino_Modena : Rissa tra giovanissimi in stazione, la preside: 'Con la pandemia è cresciuta l’aggressività' -

Ultime Notizie dalla rete : Tra pandemia Spreco alimentare: Acli, As Roma e Lions club Ara Pacis lo combattono con la solidarietà ...grandissimo sforzo con i pulmini che nel picco della pandemia sono stati fondamentali per trasportare cibo. Hanno percorso 60mila chilometri, tessendo una rete di coesione sociale nella città". Tra ...

Rozzano: agricoltura bio per dare speranza a giovani immigrati Rozzano è tra i comuni di Milano il più colpito da disoccupazione, disagio economico e nuove povertà, aggravate dalla pandemia. Il Covid ha inciso su un tessuto sociale già molto fragile. Basti pensare che in ...

I GIOCHI OLIMPICI DELLA DISCORDIA, TRA PANDEMIA E BOICOTTAGGI GLI STATI GENERALI Rozzano: agricoltura bio per dare speranza a giovani immigrati Rozzano è tra i comuni di Milano il più colpito da disoccupazione, disagio economico e nuove povertà, aggravate dalla pandemia. Il Covid ha inciso su un tessuto sociale già molto fragile. Basti ...

Scuola, la denuncia: "FFp2 con graffette invece di cuciture: inutilizzabili le mascherine inviate dal ministero" tra i continui cambiamenti di rotta del governo sui protocolli scolastici e le ataviche carenze di spazi e organico - non diminuisce col calare della curva dei contagi e della pandemia.

...grandissimo sforzo con i pulmini che nel picco dellasono stati fondamentali per trasportare cibo. Hanno percorso 60mila chilometri, tessendo una rete di coesione sociale nella città"....Rozzano èi comuni di Milano il più colpito da disoccupazione, disagio economico e nuove povertà, aggravate dalla. Il Covid ha inciso su un tessuto sociale già molto fragile. Basti pensare che in ...Rozzano è tra i comuni di Milano il più colpito da disoccupazione, disagio economico e nuove povertà, aggravate dalla pandemia. Il Covid ha inciso su un tessuto sociale già molto fragile. Basti ...tra i continui cambiamenti di rotta del governo sui protocolli scolastici e le ataviche carenze di spazi e organico - non diminuisce col calare della curva dei contagi e della pandemia.