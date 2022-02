Spalletti su Nainggolan | «Devo scusarmi Non fece notte con Totti e Pjanic giocando a carte | ma a Fifa»

(Di sabato 5 febbraio 2022) In un’intervista rilasciata ieri a Repubblica, Radjaaveva raccontato un aneddoto di quando era a Roma, conallenatore. «Vi racconto un aneddoto, che si intravede anche nella serie tv su: a Bergamo prima del match con l’Atalanta,aspettò me, Francesco ein corridoio dopo che avevamo passato la nottata a giocare col pc». Oggi, nella sua conferenza stampa pre Venezia-Napoli, l’allenatore del Napoli ha risposto al suo ex calciatore, che tra l’altro ha speso per lui parole bellissime, sfatando il mito dimangia-capitani. «? Dice sempre la verità, perché è uno che vive senza cover, ti dice quello che pensa sempre. Quindi gli chiedo scusa sulla cosa dellapassata prima della partita di ...

Luciano presenta la sfida in conferenza stampa, Calciomercato.it seguirà per voi le sue ... INTERVISTA - 'Lui dice sempre la verità, è uno che vive senza cover. Gli chiedo scusa ... Luciano Alla vigilia del match di campionato contro il Venezia, Luciano... "? Dice sempre la verità, perché è uno che vive senza cover, ti dice quello che pensa sempre. ... Nainggolan? Dice sempre la verità, vive senza cover, dice sempre quello che pensa. Gli chiedo scusa per la notte prima della partita di Bergamo, pensavo che avessero giocato a carte e, invece, a Fifa ...