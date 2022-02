Slittino, Fischnaller terzo provvisorio alle Olimpiadi: “Posso salire di due posizioni” (Di sabato 5 febbraio 2022) Dominik Fischnaller è al terzo posto provvisorio al termine delle prime due discese del singolo maschile di Slittino alle Olimpiadi di Pechino. Allo Yanqing National Sliding Centre, il 29enne carabiniere di Maranza ha pagato il suo distacco tutto nella prima run, mentre nella seconda è stato più lento di appena 6 millesimi dal primo classificato, chiudendo con 304 millesimi di distacco. Primo posto virtuale nelle mani del tedesco Johannes Ludwig, solidissimo in questa prima giornata ,che ha fissato il cronometro 1’54”501. alle sue spalle l’austriaco Wolfgang Kindl, a 39 millesimi di distacco dal leader. Quarta posizione per Felix Loch, attardato di 78 millesimi da Fischnaller. Dodicesima posizione per ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 5 febbraio 2022) Dominikè alpostoal termine delle prime due discese del singolo maschile didi Pechino. Allo Yanqing National Sliding Centre, il 29enne carabiniere di Maranza ha pagato il suo distacco tutto nella prima run, mentre nella seconda è stato più lento di appena 6 millesimi dal primo classificato, chiudendo con 304 millesimi di distacco. Primo posto virtuale nelle mani del tedesco Johannes Ludwig, solidissimo in questa prima giornata ,che ha fissato il cronometro 1’54”501.sue spl’austriaco Wolfgang Kindl, a 39 millesimi di distacco dal leader. Quarta posizione per Felix Loch, attardato di 78 millesimi da. Dodicesima posizione per ...

