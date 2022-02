-Sanremo quarta serata: tutti i look di cantanti e conduttori (Di sabato 5 febbraio 2022) Oggi 4 Febbraio 2022 si è disputata la quarta serata del Festival di Sanremo, dove i venticinque cantanti hanno interpretato le loro cover. Jovanotti ha intonato magistralmente Che Sarà dei Ricchi e Poveri accompagnando anche il suo amico Gianni Morandi. Lorena Cesarini ha saputo divertire con degli ottimi sketch comici, e tenere il palco con tenacia. Sanremo quarta serata: tutto quello che succederà -Sanremo quarta serata: i look Amadeus: voto 6: Per il conduttore si parte con lo smoking Gai Mattiolo ed una giacca in lurex bronzo dall’effetto cangiante. Maria Chiara Gianetta: voto 8. Per l’attrice l’abito è firmato da Giorgio Armani Privè con un collier Crivelli. Un modello in tulle ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 5 febbraio 2022) Oggi 4 Febbraio 2022 si è disputata ladel Festival di, dove i venticinquehanno interpretato le loro cover. Jovanotti ha intonato magistralmente Che Sarà dei Ricchi e Poveri accompagnando anche il suo amico Gianni Morandi. Lorena Cesarini ha saputo divertire con degli ottimi sketch comici, e tenere il palco con tenacia.: tutto quello che succederà -: iAmadeus: voto 6: Per il conduttore si parte con lo smoking Gai Mattiolo ed una giacca in lurex bronzo dall’effetto cangiante. Maria Chiara Gianetta: voto 8. Per l’attrice l’abito è firmato da Giorgio Armani Privè con un collier Crivelli. Un modello in tulle ...

