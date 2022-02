Salvini: il centrodestra non c'è più, non rinasce con Renzi e Mastella (Di sabato 5 febbraio 2022) "Si può dire che in Italia allo stato esiste una coalizione del centrodestra. E' evidente che no, dopo che alla seconda carica dello Stato esponente di Forza Italia che contva sulla carta di 450 voti ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) "Si può dire che in Italia allo stato esiste una coalizione del. E' evidente che no, dopo che alla seconda carica dello Stato esponente di Forza Italia che contva sulla carta di 450 voti ...

Advertising

LegaSalvini : ?? LIBERO: 'SALVINI È L'UNICO CHE HA GIOCATO. Ha fatto nomi di centrodestra, ha accettato la Belloni proposta da M5S… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - pietroraffa : Giornalista:'Con Berlusconi e Salvini siete ancora alleati?' Meloni:'In questo momento no'. La guerra interna al… - dariodangelo91 : Matteo #Salvini: 'Il centrodestra è una coalizione in Italia? No, mi sembra evidente'. - scarpettavenere : RT @ultimora_pol: #Italia Matteo #Salvini: 'Il centrodestra è una coalizione in Italia? No, mi sembra evidente.' @ultimora_pol -