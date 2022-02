Salto con gli sci, Pechino 2022: Lindvik e Johansson davanti nella qualificazione, Giovanni Bresadola passa con merito (Di sabato 5 febbraio 2022) Si è conclusa la qualificazione per quanto riguarda la gara dal Normal Hill che apre il calendario del Salto con gli sci maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sono 53 gli uomini al via, il che assicura alla grandissima parte di essi la qualificazione alla gara di domani, riservata ai primi 50. Concludono ai primi due posti i norvegesi Marius Lindvik e Robert Johansson. L’uno arriva a 100.5 metri, ma trova un Salto molto solido e fa segnare 116.7 punti, l’altro realizza la miglior misura (103 metri), ma chiude a 116.6. Completa il podio virtuale odierno il polacco Piotr Zyla (102.5 metri, 112.1 punti). Non è quello del Salto di allenamento, ma del resto nemmeno gli serve esserlo, Ryoyu Kobayashi: il Concorde giapponese ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Si è conclusa laper quanto riguarda la gara dal Normal Hill che apre il calendario delcon gli sci maschile alle Olimpiadi Invernali di. Sono 53 gli uomini al via, il che assicura alla grandissima parte di essi laalla gara di domani, riservata ai primi 50. Concludono ai primi due posti i norvegesi Mariuse Robert. L’uno arriva a 100.5 metri, ma trova unmolto solido e fa segnare 116.7 punti, l’altro realizza la miglior misura (103 metri), ma chiude a 116.6. Completa il podio virtuale odierno il polacco Piotr Zyla (102.5 metri, 112.1 punti). Non è quello deldi allenamento, ma del resto nemmeno gli serve esserlo, Ryoyu Kobayashi: il Concorde giapponese ...

Advertising

fattoquotidiano : Sui conti del Campidoglio, Roberto Gualtieri torna al passato. Il primo bilancio del nuovo sindaco dem – già minist… - OA_Sport : Salto con gli sci: a Pechino 2022 partono bene le qualificazioni per Lindvik e Johansson e anche per Giovanni Bresa… - Urginea : Oggi con @tanks facciamo un salto indietro nel tempo per parlare del linguaggio #Logo e di #Turtle. Tutti i dettagl… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Salto con gli sci: Bresadola, l'esordio è ok. La qualificazione su Normal Hill è di Marius Lindvik #beijing2022 #nordicski… - neveitalia : Salto con gli sci: Bresadola, l'esordio è ok. La qualificazione su Normal Hill è di Marius Lindvik #beijing2022… -