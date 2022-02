Questura vieta raduno paramilitare no vax vicino Roma (Di sabato 5 febbraio 2022) E' stato vietato dalla Questura il raduno no vax in programma dal 10 al 13 febbraio ai Pratoni del Vivaro, nei comuni di Rocca di Papa e Velletri, nella zona dei Castelli Romani, alle porte di Roma. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) E' statoto dallailno vax in programma dal 10 al 13 febbraio ai Pratoni del Vivaro, nei comuni di Rocca di Papa e Velletri, nella zona dei Castellini, alle porte di. ...

