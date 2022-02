“Q.B. – Prosa, versi e musica (quanto basta) su cibo e affini” (Di sabato 5 febbraio 2022) Domani, alle ore 18, il Piccolo Teatro del Giullare a Salerno riprende la sua programmazione e lo fa con il reading-concerto dal titolo . A calcare le tavole del teatro di via Incagliati saranno Lucio Allocca, voce recitante, e Lello Ferraro, chitarra e canto. È racchiuso nel titolo il senso stesso dello spettacolo. Nelle note di regia infatti si legge: “Una serata q.b., musica Prosa e versi, quanto basta per allietarvi. Nella preparazione di questa ricetta, di qualsivoglia alchimia culinaria, non si può fare a meno di dare il tocco finale, con sale e pepe q.b., cioè nella misura giusta”. E così quando si accenderanno i riflettori e il sipario si aprirà sarà proposto del buon cibo per la mente, per il corpo e per l’anima, attingendo alle parole del filosofo Giambattista Della Porta che ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 5 febbraio 2022) Domani, alle ore 18, il Piccolo Teatro del Giullare a Salerno riprende la sua programmazione e lo fa con il reading-concerto dal titolo . A calcare le tavole del teatro di via Incagliati saranno Lucio Allocca, voce recitante, e Lello Ferraro, chitarra e canto. È racchiuso nel titolo il senso stesso dello spettacolo. Nelle note di regia infatti si legge: “Una serata q.b.,per allietarvi. Nella preparazione di questa ricetta, di qualsivoglia alchimia culinaria, non si può fare a meno di dare il tocco finale, con sale e pepe q.b., cioè nella misura giusta”. E così quando si accenderanno i riflettori e il sipario si aprirà sarà proposto del buonper la mente, per il corpo e per l’anima, attingendo alle parole del filosofo Giambattista Della Porta che ...

Advertising

MENUETTOit : #Food e #Music: Piccolo Teatro del Giullare, in scena«QB Prosa, versi e musica su cibo e affini - Il Mattino - franklynlouis13 : Esame di poesia e tragedia c’è più prosa che versi…. La nostra professoressa è confusa - CasaLettori : RT @VIOLA_MARTELLA: @CasaLettori #2febbraio #SuggestioniLetterarie a #CasaLettori “ Buttate pure via ogni opera in versi o in prosa. Nessun… - VIOLA_MARTELLA : @CasaLettori #2febbraio #SuggestioniLetterarie a #CasaLettori “ Buttate pure via ogni opera in versi o in prosa. Ne… - CaputoItalo : POESIA, LUCE E RINASCITA: EUROPA IN VERSI E IN PROSA 2021 di Laura Garavaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Prosa versi Riapre al pubblico il Piccolo Teatro del Giullare: la programmazione di febbraio Domenica 6 febbraio, alle ore 18, il Piccolo Teatro del Giullare a Salerno riprende la sua programmazione e lo fa con il reading - concerto dal titolo 'Q. B. - Prosa, versi e musica (quanto basta) su cibo e affini'. A calcare le tavole del teatro di via Incagliati saranno Lucio Allocca, voce recitante, e Lello Ferraro, chitarra e canto. La scheda È racchiuso ...

Presentazione libri a cura di Loretta Marcon Oltre ai volumi di Versi, le opere in prosa e le collaborazioni con varie Riviste, ella scriveva quotidianamente su alcuni quaderni le sue Memorie e Pensieri. Dopo la sua scomparsa venne suggerito al ...

"QB – Prosa, versi e musica (quanto basta) su cibo e affini" Cronache Salerno "Dante, per nostra fortuna", l'anteprima del film alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino passioni interpretando i versi di Dante con le voci fuori campo di Angelica Cacciapaglia e di Massimiliano Finazzer Flory, ora in prosa, ora in versi danteschi. Proiezione aperta al pubblico con ...

Riapre al pubblico il Piccolo Teatro del Giullare: la programmazione di febbraio Domenica 6 febbraio, alle ore 18, il Piccolo Teatro del Giullare a Salerno riprende la sua programmazione e lo fa con il reading-concerto dal titolo “Q.B. – Prosa, versi e musica (quanto basta) su ...

Domenica 6 febbraio, alle ore 18, il Piccolo Teatro del Giullare a Salerno riprende la sua programmazione e lo fa con il reading - concerto dal titolo 'Q. B. -e musica (quanto basta) su cibo e affini'. A calcare le tavole del teatro di via Incagliati saranno Lucio Allocca, voce recitante, e Lello Ferraro, chitarra e canto. La scheda È racchiuso ...Oltre ai volumi di, le opere ine le collaborazioni con varie Riviste, ella scriveva quotidianamente su alcuni quaderni le sue Memorie e Pensieri. Dopo la sua scomparsa venne suggerito al ...passioni interpretando i versi di Dante con le voci fuori campo di Angelica Cacciapaglia e di Massimiliano Finazzer Flory, ora in prosa, ora in versi danteschi. Proiezione aperta al pubblico con ...Domenica 6 febbraio, alle ore 18, il Piccolo Teatro del Giullare a Salerno riprende la sua programmazione e lo fa con il reading-concerto dal titolo “Q.B. – Prosa, versi e musica (quanto basta) su ...