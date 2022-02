Pechino 2022 | pattinaggio velocità | Lollobrigida argento | oro a Schouten

Leggi su sportface

(Di sabato 5 febbraio 2022) Francescaè medaglia d’nei 3000 metri femminile didiai Giochi Olimpici invernali di. La romana, scesa in pista nell’ultima batteria, parte forte e stringe i denti nel finale, tagliando il traguardo in 3’58?06, alle spalle della sola Irene. L’olandese è imprendibile con il tempo di 3’56?93 che è anche record dei campionati. Bronzo per la canadese Isabelle Weidemann, che ha terminato la prova in 3’58?64. Grande soddisfazione per l’azzurra, che conquista un podio storico per ildiazzurro e regala la prima medaglia all’Italia in queste Olimpiadi. Di seguito, i risultati dei 3000 metri femminili. RIVIVI IL LIVE DELLA ...