Oroscopo di Branko 6 febbraio: amore e salute alla grande questa domenica (Di sabato 5 febbraio 2022) Ariete – Basta, cercate di dimenticare le preoccupazioni e di andare avanti. Avete bisogno di svegliarvi, senza forzare troppo le cose. Meglio riposarsi o fare attività fisica per allentare le tensioni! Toro – Cercate sì di rallentare, ma non di isolarvi. Basta con i sensi di colpa e le preoccupazioni: che ne dite di fare uno sport di resistenza e di ponderare le vostre energie nel modo giusto? Gemelli – State andando nella giusta direzione. Per alcuni è fortuna, per altri è solo razionalità. Cercate di abbandonare le cattive abitudini, occhio alla dieta! Cancro – Bene, finalmente in casa regna la pace e state comunicando di più. La forma fisica sta migliorando, continuate così. Con questa energia!

