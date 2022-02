Ora “la Lollo” è lei: Francesca Lollobrigida, argento nei 3000 di skating, prima medaglia italiana a Pechino 2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) medaglia d’argento per Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Pechino. “Lollo”, come veniva chiamata Gina Lollobrigida di cui è nipote di secondo grado, ha conquistato il secondo posto sul podio e la prima medaglia per l’Italia ai giochi olimpici. Nella specialità velocità 3.000 metri l’oro è andato all’olandese Irene Schouten, mentre il bronzo è stato conquistato dalla canadese Isabelle Weidemann. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 3’58”06, staccata di 1”13 dalla olandese, che con 3’56”93 ha realizzato il nuovo record olimpico. «Splendida, combattiva ed emozionante. Che orgoglio Lollo! – twitta la Federazione italiana Sport del Ghiaccio -. L’azzurra fa un ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022)d’perbrigida nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di. “”, come veniva chiamata Ginabrigida di cui è nipote di secondo grado, ha conquistato il secondo posto sul podio e laper l’Italia ai giochi olimpici. Nella specialità velocità 3.000 metri l’oro è andato all’olandese Irene Schouten, mentre il bronzo è stato conquistato dalla canadese Isabelle Weidemann. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 3’58”06, staccata di 1”13 dalla olandese, che con 3’56”93 ha realizzato il nuovo record olimpico. «Splendida, combattiva ed emozionante. Che orgoglio! – twitta la FederazioneSport del Ghiaccio -. L’azzurra fa un ...

Advertising

Man_Teg : Grande Lollo! Questa dominava sulle rotelle e ora tocca al ghiaccio. Dajeeee! #Olympics #olimpiadi2022 - Maiosopraosotto : #aggiornamento #pattinaggiodivelocità: che gara assurda! La CAN Weidemann ha spodestato la Sablikova e ora tocca al… - Lollo__25 : @Mereditella In tutti questi anni non hanno mai trovato un vaccino x aids. Ora spunta quello a mrna, strano. Vuoi v… - Lorenzosette1 : @Lollo_sonc Ma sono anche troppo alte quelle delle presenza di ora. Noi vinciamo col 7 % ?? - virosivaginale : @juurrei Uh e perché? Ora vi faccio fare pace. @stancato_ fai pace con lollo? -