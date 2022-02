No Green pass in piazza a Sanremo | accuse a Fiorello

Advertising

borghi_claudio : E anche oggi i morti sono di più dello stesso giorno dell'anno scorso a zero vaccinazioni e senza green pass. Ma no… - borghi_claudio : Il successo del modello Italia. Il green pass funziona e meno male che lo abbiamo altrimenti saremmo messi come gli… - HuffPostItalia : I virologi concordano: il Green pass illimitato scelta burocratica, non sanitaria - emilace75 : RT @L3onard___: Il Consiglio d’Europa ha bocciato il green pass, definendolo discriminatorio e contrario alla scienza. La sentenza europea… - 76Pier : @carlo_taormina Dopo quello che ha messo nero su bianco il consiglio d'Europa penso che debbano farla finita adesso -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Secondo i dati Iqvia i periodi di acquisto sono così suddivisi: gennaio 2021: 148 mila tamponi antigenici; settembre 2021: 586 mila tamponi antigenici; ottobre 2021 (obbligo) 844 mila ...... semplifica le regole soprattutto per il mondo della scuola, senza dimenticare che dal 15 febbraio gli over50, soggetti all'obbligo vaccinale, dovranno essere muniti dirafforzato per ...È avvenuto nell’ufficio postale di via Montagna Spaccata, nel quartiere di Pianura. L’uomo è stato fermato per lesioni aggravate e resistenza e denunciato perché in possesso di un coltello ...Festival di Sanremo, No Green Pass protestano contro Fiorello per la gag contro i complottisti I manifestanti No Vax e No Green Pass se la prendono con Fiorello: nel mirino il monologo dell ...