Mourinho: “Var? Calcio ora è un altro sport, Roma piccolina per il potere” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La Roma agli occhi del potere è piccolina”. José Mourinho prova a controllarsi dopo lo 0-0 tra la sua Roma e il Genoa. I giallorossi, allenati dal tecnico portoghese, si sono visti annullare al Var il gol segnato da Zaniolo allo scadere. L’arbitro Abisso, richiamato dal Var, ha deciso di annullare la rete per un pestone di Abraham ad un avversario nello sviluppo dell’azione. Zaniolo, innervosito dalla decisione, è stato espulso per proteste. “Non abbiamo fatto gol, la rete che abbiamo segnato è stata annullata. Non voglio giudicare, bisognerebbe parlare mezz’ora. Se l’arbitro ha deciso bene” quando ha scelto di annullare la rete, “questo sport che ha fatto innamorare il mondo è cambiato. Ora è un altro ... Leggi su funweek (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Laagli occhi del”. Joséprova a controllarsi dopo lo 0-0 tra la suae il Genoa. I giallorossi, allenati dal tecnico portoghese, si sono visti annullare alil gol segnato da Zaniolo allo scadere. L’arbitro Abisso, richiamato dal, ha deciso di annullare la rete per un pestone di Abraham ad un avversario nello sviluppo dell’azione. Zaniolo, innervosito dalla decisione, è stato espulso per proteste. “Non abbiamo fatto gol, la rete che abbiamo segnato è stata annullata. Non voglio giudicare, bisognerebbe parlare mezz’ora. Se l’arbitro ha deciso bene” quando ha scelto di annullare la rete, “questoche ha fatto innamorare il mondo è cambiato. Ora è un...

