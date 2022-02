Morto di Covid Franco Trinca, biologo no - vax. In tv diceva: 'Ecco perché contesto i vaccini' (Di sabato 5 febbraio 2022) Era stato spesso ospite di diverse trasmissioni televisive, come punto di riferimento delle cure domiciliari contro il Covid. Ma ieri è Morto all'ospedale di Città di Castello, in Umbria. Il biologo ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) Era stato spesso ospite di diverse trasmissioni televisive, come punto di riferimento delle cure domiciliari contro il. Ma ieri èall'ospedale di Città di Castello, in Umbria. Il...

