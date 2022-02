Mascherine Ffp2 a scuola | è polemica | pezzettini di alluminio interni | elastici corti e prezzi fuori mercato per acquistarle

Advertising

fattoquotidiano : E LO STATO PAGA Gli istituti devono acquistarle nelle farmacie e dai rivenditori convenzionati a 75 centesimi l'un… - repubblica : Scuola, la denuncia: 'FFp2 con graffette invece di cuciture: inutilizzabili le mascherine inviate dal ministero' [d… - berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - orizzontescuola : Mascherine Ffp2 a scuola, è polemica: dai pezzettini di alluminio interni ai prezzi fuori mercato per acquistarle - iltrucealfiere : I dirigenti scolastici denunciano l’inadeguatezza delle mascherine ffp2 mandate da Figliuolo, troppo strette e spil… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine Ffp2

Telefonino.net

Inoltre è obbligatorio indossareanche per i cinque giorni successivi. Diverse sono le ... Dall'11 via leall'aperto Sul fronte delle riaperture, il sottosegretario alla Salute Andrea ...Indignata la preside Masillo del Casanova di Napoli, fu premiata da Mattarella perché nella sua scuola gli studenti costruirono da soli i banchi monoposto: "La scuola non è una risulta, soldi dello ...Inoltre è obbligatorio indossare Ffp2 anche per i 5 giorni successivi al contatto ... Resta l’autosorveglianza (no quarantena) di cinque giorni e l’obbligo di indossare la mascherina Fffp2 per dieci ...Inoltre è necessario indossare le mascherine Ffp2 per i cinque giorni successivi. Nella circolare si ribadiscono anche le regole per i soggetti vaccinati. In particolare le regole a cui si fa ...