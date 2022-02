Marigliano | 18enne accoltella coetaneo | arrestato

(Di sabato 5 febbraio 2022) Un giovane di 19 anni è statoto da unper ragioni ancora non accertate: l’assalitore era stato denunciato in passato per percosse. Ai Carabinieri della locale stazione hannoper lesioni aggravate personali undel posto. Il ragazzo è già noto alle forze dell’ordine per un solo reato,

i carabinieri della stazione locale hanno arrestato per lesioni aggravate personali undel posto. Il ragazzo è già noto alle forze dell'ordine per un solo reato, 'percosse'. I ...Lite tra coetanei: sfiorato il dramma. Un giovane di 19 anni è stato accoltellato da unper ragioni ancora non accertate. Il 19enne è stato soccorso dai Carabinieri, che lo hanno trovato a terra sanguinante in via Pontecitra . Il ragazzo è stato poi trasportato all'...A Marigliano i carabinieri della stazione locale hanno arrestato per lesioni aggravate personali un 18enne del posto. Il ragazzo è già noto alle forze dell’ordine per un solo reato, “percosse”. I ...Lite tra coetanei: sfiorato il dramma. Un giovane di 19 anni è stato accoltellato da un 18enne a Marigliano per ragioni ancora non accertate. Il 19enne è stato soccorso dai Carabinieri, che lo hanno ...