M5S | Di Maio si dimette dal Comitato di Garanzia

(Di sabato 5 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho deciso dirmi da presidente e membro deldidel Movimento 5 Stelle”. Ad annunciarlo, attraverso una lettera inviata al presidente del M5S e al garante Beppe Grillo il ministro degli Esteri Luigi Di. “Ho preso questa decisione – scrive il titolare della Farnesina – perchè voglio continuare a dare il mio contributo, portando avanti idee e proposte. Voglio dare il mio contributo sui contenuti, voglio continuare a fare in modo che si generi un dibattito positivo e franco all'interno della nostra comunità. Un confronto che ci permetta davvero di rilanciare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Se rimaniamo uniti, con le idee di tutti, torneremo a essere determinanti”. Dimuove le sue considerazioni dall'esito del voto per il presidente della ...

'Tutti avranno notato - prosegue Di- che in questi giorni il dibattito interno è degenerato, si è iniziato a parlare di scissioni, processi, gogne. Si è provato a colpire e screditare la ...Possibile una spaccatura ora nel. Discrive a Conte e Grillo: "Mi dimetto da presidente del Comitato di Garanzia" La crisi delsi concretizza: nei minuti dopo la proclamazione di Sergio ...AGI - Dopo giorni di tensioni e accuse tra i 5 Stelle, il ministro Luigi Di Maio prende l'iniziativa e scrive al presidente del M5S Giuseppe Conte e al 'garante' Beppe Grillo. Una lunga lettera per ...Da M5s e Lega pressing per l'introduzione di nuovi sostegni economici. Anche il cammino delle riforme chieste dal presidente della Repubblica non sembra agevole ...