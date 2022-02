Lunedì senz’acqua in piazza XXIV Maggio, via Volpe e via Papio (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sospensione idrica nel cuore della città. Salerno Sistemi comunica: “Al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Francesco Paolo Volpe angolo Via Giovan Angelo Papio si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 15 di Lunedì 07 febbraio nelle seguenti strade e traverse limitrofe: via Francesco Paolo Volpe; via Giovan Angelo Papio; via Gabriele Guglielmi, piazza XXIV Maggio. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sospensione idrica nel cuore della città. Salerno Sistemi comunica: “Al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Francesco Paoloangolo Via Giovan Angelosi rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 15 di07 febbraio nelle seguenti strade e traverse limitrofe: via Francesco Paolo; via Giovan Angelo; via Gabriele Guglielmi,. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

