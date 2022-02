Lulù Selassié al GF Vip | “Voglio Tommaso Zorzi nella casa”

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 5 febbraio 2022) La principessinachiede agli autori di Grande Fratello Vip 6 di farle un regalo, ovvero di far tornare all’interno dellapiù spiata d’Italia,. Il concorrente che ha vinto la scorsa edizione del reality show per personaggi famosi di Mediaset, è molto amato per la sua simpatia e per il suo carattere spigliato. In pratica, conil divertimento sarebbe assicurato. Per questo motivo la principessinalo vorrebbe all’interno della. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip L’appello agli autori Quando manca poco tempo alla fine del Grande Fratello Vip 6, la principessinaha lanciato un appello agli autori per chiedere un ultimo regalo prima della conclusione. ...