LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò in testa davanti Viñales e Rins, quarto Bastianini (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.59 Ultimi giri prima della bandiera a scacchi. 10.58! BEZZECCHI! 1'59?550 al quarantasettesimo giro per il centauro della Mooney VR46 Racing Team che risale in decima posizione. 10.57 Nel frattempo è arrivata una caduta per Darryn Binder, sud-africano rookie in questa stagione. 10.56 Rins! A cinque minuti dal termine lo spagnolo della Suzuki realizza il terzo tempo migliore di giornata, 1'58?471, Bastianini scala in quarta posizione. 10.55 Maverick Viñales si è inoltre portato a soli 13 millesimi dal leader (e compagno di squadra) Aleix Espargarò. 10.54 VINALES! Arriva un nuovo acuto dello spagnolo ex Yamaha che con 1'58?384 al cinquantaquattresimo giro scalza Enea Bastianini dalla seconda posizione. E' 1-2

