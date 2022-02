L' Iran | ' Nessun accordo può bloccare il nostro diritto di ricerca e sviluppo nucleare'

Advertising

marianna_eg : RT @giuliomeotti: Nessun giornale o tv ne ha parlato, nessun flash-mob all’ambasciata iraniana a Roma (o saudita o qatariota o turca), nes… - cr64492501 : @Drittorovescio_ Smettiamola con il covid che finora non ha distrutto nessun paese al mondo. Colpisce forte, dà l'i… - villacalendasco : RT @giuliomeotti: Nessun giornale o tv ne ha parlato, nessun flash-mob all’ambasciata iraniana a Roma (o saudita o qatariota o turca), nes… - anuskatriches : RT @giuliomeotti: Nessun giornale o tv ne ha parlato, nessun flash-mob all’ambasciata iraniana a Roma (o saudita o qatariota o turca), nes… - emobranco : RT @giuliomeotti: Nessun giornale o tv ne ha parlato, nessun flash-mob all’ambasciata iraniana a Roma (o saudita o qatariota o turca), nes… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Nessun

Globalist.it

...affermato tramite il più alto responsabile della sicurezza di Stato poiché è un diritto cheaccordo può bloccare. Affermazioni che arrivano mentre i colloqui indiretti tra Stati Uniti e...... firmata a Ramsar () il 2 Febbraio 1971 per sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori e i ...esemplare avvistato invece in quello di Martignano; Tuffetto , specie osservata regolarmente, ...L’Iran ha affermato tramite il più alto responsabile della sicurezza di Stato di avere ogni diritto di continuare la ricerca e lo sviluppo nucleare, diritto che nessun accordo può bloccare.Una garanzia che nessuna amministrazione americana può dare. Quello che Biden per ora concede sono alcune esenzioni, non di poco conto, perché riguardano il lavoro di imprese straniere in Iran. La ...