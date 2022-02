La tristezza degli studenti che rifiutano gli esami scritti e una società che ha fallito tutto (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb – Gli studenti vogliono “un’altra Maturità”, ma nella sostanza non vogliono gli esami scritti, appena reitrodotti dal ministero, come si legge anche sulla Nazione. studenti, no a “questa Maturità”, ma soprattutto agli esami scritti Gli studenti protestano, scendono in piazza. E lo fanno rivestendo di presunta “giustizia” la loro manifestazione di presunto dissenso. Non si potrebbe fare altrimenti, perché specialmente in giovane età, nessuno ammetterà mai di desiderare qualcosa di più facile e comodo. Nessuno ammetterà mai di sfruttare – consciamente o inconsciamente poco importa – una situazione come quella venutasi a creare negli ultimi anni per avere un’esistenza più leggera e meno impegnativa. Il pretesto è piuttosto debole: “Non siamo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb – Glivogliono “un’altra Maturità”, ma nella sostanza non vogliono gli, appena reitrodotti dal ministero, come si legge anche sulla Nazione., no a “questa Maturità”, ma sopratagliGliprotestano, scendono in piazza. E lo fanno rivestendo di presunta “giustizia” la loro manifestazione di presunto dissenso. Non si potrebbe fare altrimenti, perché specialmente in giovane età, nessuno ammetterà mai di desiderare qualcosa di più facile e comodo. Nessuno ammetterà mai di sfruttare – consciamente o inconsciamente poco importa – una situazione come quella venutasi a creare negli ultimi anni per avere un’esistenza più leggera e meno impegnativa. Il pretesto è piuttosto debole: “Non siamo ...

